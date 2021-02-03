Ebru Destan isyan etti: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!
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Ebru Destan isyan etti: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!

03.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:51
Ebru Destan isyan etti: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!

Uludağ, Destan'ın modellik yapmasına karşı çıktığını da belirtti: "Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı.

Uludağ, Destan'ın modellik yapmasına karşı çıktığını da belirtti: "Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı. Çünkü çocukları vardı. Onlara kendi çocuklarım gibi bakıp sahip çıktım. Babası yerine koyuyordu beni. Benden çok da korkuyordu. Tutucu olduğum için mankenlik yapmasına karşı çıktım."

Kemal Uludağ, 20 yıl önce üvey babası olduğunu açıkladığında Ebru Destan'ın kendisiyle görüşmeyi kestiğini de söyledi: "Beni mahkemeye verdi. 'Seni öldüreceğim, bana bakacaksın' demişim. Ben seni niye öldüreyim, canavar mıyım? Televizyonda bazı şeyler konuşmuş 'Yok, ben kabul etmiyorum babalığını' diye. Burada tek başıma duvarla konuşuyorum. 'Bana yardım yap' diyemem, onun içinden gelmesi lazım."

BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYOR

Ebru Destan, Kemal Uludağ hakkındaki mahkeme belgelerini sunarak gerçeklerin tam tersi olduğunu açıkladı: "Kendisi üvey babam değildir. 30 yıl önce annemle 1.5 sene evli kaldı ve biz daha çocuktuk. Asla bir bağım olmadı. O annemden sonra başkasıyla evlendi. Aradan 30 yıl geçti. Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor. Uzaklaştırma ve bir sürü başka mahkeme kararları da var. Benimle ilgili her şeyi hayali ve kurmaca. Amacı beni küçük düşürmek ve şantajla para talep etmek. Kendisiyle bugüne kadar hiç görüşmedim. O diğer evliliğinden olan oğluna da babalık yapmadı. Onu da perişan etti."

Kaynak: Hürriyet

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