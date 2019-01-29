Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti
Ebru Destan Instagram hesabından bir takipçisinin kendisinden cep telefonu istemesi üzerine takipçisini ifşa edip "Yeni nesile ne oldu?" diyerek isyan etti.
Ünlü şarkıcı Ebru Destan, sosyal medyada bir hayranının kendisinden yeni bir cep telefon talep etmesi üzerine aynı hesabından takipçisini ifşa etti ve bununla ilgili bir açıklamada bulundu.
"BU YENİ NESİLE NE OLDU ARKADAŞLAR?"
Ebru Destan, takipçisinin telefona ihtiyacım var mesajının fotoğrafının altına "Bu yeni nesile ne oldu arkadaşlar? Sosyal medya mı bu genişliği ve rahatlığı getirdi! Biz tanımadığımız birilerinden 'su' bile isteyemezdik…" yazarak ifşa etti.
DİDEM SOYDAN TAKİPÇİSİNİN CEP TELEFONU İSTEĞİNE TAMAM DEMİŞTİ
Ünlü manken Didem Soydan ise yine cep telefonu isteyen bir takipçisinin talebine olumlu cevap vermişti. Ünlü manken, "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var." diyen takipçisine "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" şeklinde yanıt vermişti.
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bi kere vereydin ölümüydünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şarkıcı mıydı bu şahıs? Neden ifşa ediyor ayrıca ,ayıptır..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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9.000 liralık telefona ihtiyaç duyulmaz.isteyenlerin amacı ihtiyaç falan değil sömürmekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kADIN HANGİ BİRİNE YETİŞSİN HAKLI TEPKİ BİDE BU İKİSİ KARŞILAŞTIRMANIZ ÇOK SAÇMA OLMUŞCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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aslında soru bu :yeni neslin ahlakına ne oldu? bunu yok edenlerin basında geliyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır