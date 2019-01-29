Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti

Ünlü şarkıcı Ebru Destan, sosyal medyada bir hayranının kendisinden yeni bir cep telefon talep etmesi üzerine aynı hesabından takipçisini ifşa etti ve bununla ilgili bir açıklamada bulundu.

"BU YENİ NESİLE NE OLDU ARKADAŞLAR?"

Ebru Destan, takipçisinin telefona ihtiyacım var mesajının fotoğrafının altına "Bu yeni nesile ne oldu arkadaşlar? Sosyal medya mı bu genişliği ve rahatlığı getirdi! Biz tanımadığımız birilerinden 'su' bile isteyemezdik…" yazarak ifşa etti.

DİDEM SOYDAN TAKİPÇİSİNİN CEP TELEFONU İSTEĞİNE TAMAM DEMİŞTİ

Ünlü manken Didem Soydan ise yine cep telefonu isteyen bir takipçisinin talebine olumlu cevap vermişti. Ünlü manken, "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var." diyen takipçisine "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" şeklinde yanıt vermişti.