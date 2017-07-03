Ebabil kuşu tarihi Kula evlerine sığındı



MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde aşırı sıcaklardan etkilendiği düşünülen bir Ebabil kuşu restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Beyler Evi'ne sığınırken, kuşu bulan görevli ise besleyip dinlendirdikten sonra tekrar doğaya saldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde aşırı sıcaklardan etkilenen Ebabil kuşu Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Beyler Evi'ne sığındı. Sabah saatlerinde ahşap davlumbaz üzerinde hareketsiz şekilde kuşu bulan Beyler Evi'nde görevli Ramazan Çetin, kuşun türünü anlayamayınca kuşlara merakı olan arkadaşı Restoratör Enes Nalsız'a haber verdi. Kuşa su veren Çetin ve Nalsız daha sonra Ebabil'i doğaya geri bıraktı. Ebabil'in nadir görülen bir kuş türü olduğunu söyleyen Nalsız, "Beyler Evi'nde Ramazan Bey'in ilginç bir kuş bulduğunu söylemesi üzerine gelip baktığımda bu kuşun Ebabil kuşu olduğunu gördüm. Ebabil kuşunun nadir görülen, yaklaşık 25 sene ömrü olup sadece üreme dönemlerinde yeryüzüne indiği bilinir. Bununla birlikte bir efsaneye göre de Ebabil'e dokunan birisinin şanslı ve bereketli bir yıl geçireceğine inanılmaktadır. Üreme döneminin dışında uyumak dahil hayatının tümünü havada geçiriyor. Aşırı sıcaklardan dolayı susuz kalan Ebabil kuşunu besleyip dinlendirdikten sonra ait olduğu yere doğaya saldık" dedi.