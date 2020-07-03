EBA TV Reyting Sonuçları Açıklandı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç katıldığı video konferans sırasında uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bazı detaylara değindi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç katıldığı video konferans sırasında uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bazı detaylara değindi. Konuşması sırasında EBA TV ile ilgili açıklamalarda da bulunan Denemeç, EBA TV reyting sonuçları hakkında merak edilen verileri açıkladı.

EBA TV Reyting Sonuçları Belli Oldu: Birinci!

Dijital Gündem tarafından 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 'Salgın Süreci ve Sonrasında Eğitim' konulu video konferansa katılan Reha Denemeç, yaptığı kapanış konuşması sırasında bazı ilgi çekici verileri paylaştı. EBA TV kullanımının ağırlıklı olarak akıllı telefonlardan gerçekleştiğini belirten Denemeç, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"3,1 milyar tıklama. Sektördeki arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, bu çok büyük bir rakam. Haber sitelerinden sonra Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu site, dünyada da en çok ziyaret edilen eğitim sitesi. EBA TV de aslında reyting anlamında bir numaralı televizyon. Hangi kanal 'Ben birinciyim.' derse aslında doğru söylemiyor, çünkü birinci EBA TV."

"Temel amacımız, aynı anda beş milyon kullanıcıya da hizmet verebilecek bir sistem kurmak. Şimdi bunun bir maddi boyutu var. Mart ayında salgın süreci başlar başlamaz bizim yaptığımız ilk işlerden biri, Dünya Bankası'na başvurmak oldu ve 160 milyon dolarlık bir krediyi inanılmaz bir süratle çıkarttık.

Bu yıl içerisinde onu kullanmaya başlayacağız. Bu kredi ile biz EBA altyapısını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknolojik altyapısını güçlendireceğiz. İnternet altyapısını ve sunucularımızı güçlendireceğiz. Üç yıl içerisinde de beş milyon kullanıcıya kadar deneme yanılma yöntemi ile gideceğiz.

Beş milyon kullanıcının da aynı anda erişmesi gerekmiyor. Belki aynı anda üç milyon da yeterli olacak, orada kalacağız. O finans kaynağını da içerik geliştirme gibi diğer alanlarda kullanabileceğiz."

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Kaynak: Tamindir