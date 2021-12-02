E-ticarette kasım rekoru; süpermarket ve kişisel bakım ürünleri ilgi gördü

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Hepsiburada'nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Ender Özgün, "Efsane Kasım döneminde trafiğimiz önceki aylara oranla yüzde 70'e yakın artış gösterdi. ' Efsane Cuma' gününde ise normal bir günün 3 katı trafiğe ulaştık. Bu dönemde en çok deterjan ve temizlik ürünleri, saç kurutma makineleri, şampuanlar, çay makineleri ve ütüler ilgi gördü" dedi.

Hepsiburada'nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Ender Özgün, kasım ayı ve cuma gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayını çok yoğun geçirdiklerini söyleyen Özgün, "Yılı bitirmeye az kaldı o nedenle de kasım ayı perakende sektörü için çok önemli bir ay. E-ticaretin 2021 yılı için 400-450 milyar liralık hacme ulaşması bekleniyor. Bu anlamda da kasım ayı en yüksek ciroya ulaşılan ay olarak karşımıza çıkıyor. Müşterilerimize farklı indirimler, kampanyalar hazırlıyoruz. Bu da ciroların ölçekli bir şekilde artmasını sağlıyor. Sadece bizim için değil ekosistemimizde bulunan on binlerce KOBİ'nin iş hacminin artıyor" diye konuştu.

KASIMA ÖZAL 3 KAMPANYA YAPILDI

Bu yıl kasım ayında 3 ana kampanya gerçekleştirdiklerini belirten Özgün, "İlki, müşterilerimizin bütçelerine, platformumuzdaki işletmelerin işlerine katkı sağlamak için kurguladığımız 'Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyasıydı. Kasım ayı boyu süren bu kampanyamızla, teknolojiden beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde, 2 ay taksit erteleme imkanı sağladık. Böylece güncel fiyatlarla alınan ürünler için ocakta ödeme avantajı yarattık. Ayrıca gençlere yönelik 'Efsane Gençlik' kampanyasını hayata geçirdik. 'Paylaş Kazan' kampanyamızla ise belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp paylaşan Hepsiburada kullanıcılarına yüzde 5 komisyon oranı tutarında 'Hepsipapel' kazanma imkanı sağladık" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK DETERJAN, ÇAY, UN, BEBEK BEZİ SATILDI

Süpermarket ve kişisel bakım ürünlerinin çok ilgi gördüğünü söyleyen Özgün, "Müşterilerin en çok aldığı ürünlerin başında deterjan, bebek bezi, kağıt havlu, şampuan, ütü ve çay makineleri geliyor. Elektronik ürünlere yönelik indirim beklentisi vardı yüksek de ilgi gördük. Tablet, cep telefonu, laptop modelleri müşterilerimizden yüksek trafik aldı. Özellikle 'efsane Cuma'nın olduğu 26 Kasım günü çok fazla elektronik ürüne talep olduğunu ve satış yaptığımızı söyleyebilirim. Süpermarket ürünlerin yüzde 20'ye varan indirimler varken beyaz eşyada bu indirim yüzde 40'ları buldu. Belli markalarda ise yüzde 50-70'lere varan indirimler oldu. Bizim için 11 ve 26 Kasım çok önemliydi. Tüm indirimlerin üzerine ek yüzde 15 indirim yaptık. Bu dönemde müşterilere yoğun alışveriş yaptı" dedi.

4 DAKİKADA 20 ARAÇ SATILDI

Yılın 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 50, 2021'in 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında büyüdüklerini söyleyen Özgün, "Yıllık bazda satıcı sayısını yüzde 87, platformdaki ürün adedini yüzde 107 oranında büyüterek 3'üncü çeyrekteki siparişlerimizi yıllık yüzde 72 oranında artırarak bir çeyrekteki en yüksek sipariş sayısına ulaştık.Efsane Kasım döneminde trafiğimiz önceki aylara oranla yüzde 70'e yakın artış gösterdi. Efsane cuma gününde ise normal bir günün 3 katı trafiğe ulaştık. E-ticarette fark yaratan bir adım olarak platformumuzda bu yıl yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunduğumuz 5 adet arsa müşterilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Ayrıca yine çok avantajlı fiyatlarla sadece 4 dakika içerisinde toplam 20 araç satışı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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