İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen Tuna Görgünoğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken görüntülenen şüphelinin dijital malzemelerine de el koyuldu.

09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:52
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-posta gönderen ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm", "Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" şeklindeki ifadelerle tehdit eden Tuna Görgünoğlu, ilk kez görüntülendi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-mail adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir e-mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. E-maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan Tuna Görgünoğlu olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheli Tuna Görgünoğlu'nu gözaltına aldı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tuna Görgünoğlu adliyeye sevk edildi.

E-MAİL İLE İMAMOĞLU'NU TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
E-MAİL İLE İMAMOĞLU'NU TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

NE OLMUŞTU?

T.G, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

E-postada şu ifadeler yer aldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "12 gündür herhangi bir işlem yapılmadı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, zanlı hakkında yakalama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi

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