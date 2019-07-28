İstanbul'da, taksicilerin sıra kavgasını vatandaşlar ayırdı! O anlar kamerada
Yenibosna otobüs duraklarında taksiciler sıra yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırdı.
E-5 Karayolu Yenibosna yanyol otobüs duraklarında taksiciler sıra kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
MESLEKTAŞINA "SIRA BENİM" DEDİ
Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna yanyol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına "sıra benim" dedi.
KAVGA BAŞLADI
Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.
TAKSİCİLERİN SIRA KAVGASI KAMERADA
Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.'nin kask kamerasına yansıdı.
-
Tksicilerin Allah belasını versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
YAHU ARAŞTIRMADAN HABER YAPIYORSUNUZ ORADAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ VATANDAŞ DEĞİL O DA YENİBOSNA KULELİ TAKSİ ŞEBEKESİNİN BİR ÜYESİ TAKSİCİ BERZAN ONLAR ORADA GAYRİRESMİ DURAK YAPMIŞLAR BAŞKA TAKSİCİYE MÜŞTERİ VERMEZLER MÜŞTERİ ALAN TAKSİCİYİ DÖĞERLER HABERLERİ BİRAZ ARAŞTIRARAK YAPINIZ.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Taksicilere hiç üzülmüyorum. Yaşasın UberCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
imamoğlu veya yeni vali ya da emniyet müdürü size bir sorum olacak neden istanbuldaki bütün otobüs durakları taksi durağıdır. Bir de sayın reyize bir soru sayın reyiz ne diye şu uberi kaldırdınız acep. Şu taksim aksaray gibi yerlere gidip 10 dakika şu ''taksicileri'' bi izler misiniz lütfenCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Sonra neden baska sistem.neden alternatif cozum insanlar bikti bu tiplerden istanbul en guzelini hakediyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
evet millet çok çokkkk önemli bir haber 2 taksici sıra için horozlar gibi birbirine girmiş ülkem şartlarında böyle bir olay bu zamana kadar kavga dövüş görmemiş oradan geçen vatandaşlarımıza çok ters gelmiş araya girip bu olaya son vermiştir ALKIŞLARRRR bu vatandaşlarımızaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır