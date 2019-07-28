İstanbul'da, taksicilerin sıra kavgasını vatandaşlar ayırdı! O anlar kamerada

E-5 Karayolu Yenibosna yanyol otobüs duraklarında taksiciler sıra kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

MESLEKTAŞINA "SIRA BENİM" DEDİ

Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna yanyol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına "sıra benim" dedi.

KAVGA BAŞLADI

Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

TAKSİCİLERİN SIRA KAVGASI KAMERADA

Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.'nin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA