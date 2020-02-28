Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler - Haber

Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı sonrası sınıra akın eden göçmenler, otobüslere binerken birbirlerini ezdiler.

28.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:11
Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler

'ya geçmek isteyen 'daki düzensiz göçmenlerin, 'ye gidişi devam ediyor. İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere 'nde toplandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Otobüse binemeyen düzensiz göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişi ise sürüyor. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

İşte göçmenlerin izdiham anından kareler;

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler