Duygu Özaslan klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Geçtiğimiz günlerde selülitli fotoğraflarıyla ile magazin gündemine bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Youtube hesabından hastalık sürecini anlattı. Ünlü fenomen ağlarken ve kusmaya çalışırken bir videosunu paylaşarak olay oldu.

Selülitli fotoğrafları ile çok konuşulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Youtube hesabından hastalık sürecini anlattı. Banyosunda hastalığı nedeniyle kusmaya çalıştığını söyleyen ünlü fenomen, videoda Photoshoplu ve selülitli fotoğraflarına da açıklık getirdi.

BULİMİA NEVROZA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Duygu Özaslan ise bunun üzerine Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

"BU ÇEKTİĞİM EN KÖTÜ ŞEY OLABİLİR"

Duygu Özaslan, Youtube'dan yayınladığı yeni videosunda, "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Kendime çok kızgınım. Eating disorder'ımda (yeme bozukluğu) bu kadar progress (ilerleme) göstermişken şu an relapse (nüksetmek) girmek istemiyorum. Bu benim çektiğim en kötü şey olabilir. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim" ifadelerini kullandı.

"O AN DANK ETTİ"

Duygu Özaslan iyileşme sürecinde yaşadıklarını paylaştığı videoda takipçilerine ilham olabilmek istediğini söyledi. Ünlü fenomen, "1 saat falan banyodaydım. Kusamadığımı anladığım ve ağladığım an dank etti. Ertesi gün doktora gittim. O gün teşhis konuldu. Benimle konuşan birinin bana hiçbir faydası olmuyordu. " dedi.

PHOTOSHOP İTİRAFI

Duygu Özaslan, Photoshop yorumlarına ise "Gerçekten fotoğrafların çok kötü olduğunun farkındaydım. Photoshop kullanıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Yapmayan bir tane influencer varsa çıksın konuşalım onunla. Belki 100 tane fotoğraf çekiyorum. En beğendiğimi seçiyorum, editliyorum" ifadelerini kullandı.

SELÜLİTLİ FOTOĞRAFLARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Ünlü fenomen, tatilde çekilen selülitli fotoğraflarına ilişkin bir açıklama da yaptı. "Fotoğraflarda en kötü halim çıktığı için inanılmaz rahatlama geldi bana. Kendimle barıştım. O fotoğraf çok kötüydü. Çok rahatladım. İstemezdim böyle bir şey yaşanmasını ama iyi ki de yaşanmış" dedi.