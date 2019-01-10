Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı

Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı

Sabit telefonunda bir farklılık olduğunu tespit eden adam, telefonun içinden çıkan hamam böceklerini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Günümüzde çok nadir kullanan sabit telefonlar böcekler tarafından istila edilmeye başladı.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sabit telefon kullanımı gittikçe azıldı.

Avustralya'da bir adam, sabit telefonu kullanırken bir gariplik olduğunu anladı.

TELEFONUN İÇİNDEN HAMAM BÖCEĞİ FIŞKIRDI

Akıllı telefonunun video modunu açan adam, duvara asılı olan sabit telefonunun içini açtı.

Telefonun içinde onlarca hamam böceğini gören adam neye uğradığını şaşırdı.

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