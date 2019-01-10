Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı
Sabit telefonunda bir farklılık olduğunu tespit eden adam, telefonun içinden çıkan hamam böceklerini görünce neye uğradığını şaşırdı.
Günümüzde çok nadir kullanan sabit telefonlar böcekler tarafından istila edilmeye başladı.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sabit telefon kullanımı gittikçe azıldı.
Avustralya'da bir adam, sabit telefonu kullanırken bir gariplik olduğunu anladı.
TELEFONUN İÇİNDEN HAMAM BÖCEĞİ FIŞKIRDI
Akıllı telefonunun video modunu açan adam, duvara asılı olan sabit telefonunun içini açtı.
Telefonun içinde onlarca hamam böceğini gören adam neye uğradığını şaşırdı.
YORUMLAR (13)
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ne çıkmasını bekliyordun kullanmadığın şeyin içinden.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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pasaklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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yılın haberiCevap Yaz Yayından Kaldır
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yılın haberiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu gavurlar çok pis temizlik nedir bilmiyolar hiçCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır