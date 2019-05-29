Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada söz alan kadın avukat, hakimin "Eteğin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda. Bu haliniz avukatlık mevzuatına aykırı" çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı.
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun olduğunu söyledi.
TUTANAKLARA YANSIDI
Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.
HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İşte o duruşma tutanağı;
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AŞAĞIDAKİ 117 YORUMUN BELKİ 90 TANESİ HEP YASA VAR YÖNETMELİK VAR, KILIK KIYAFET GENELGESİ VAR DEMİŞ HEP ADALETTEN BAHSETMİŞLER FAKAT ŞUNU UNUTMUŞLAR, 1 FAZLA OY ALANIN SEÇİMİ KAZANACAĞI ORTAMDA, 20 BİN OYUN LAFI OLMAZLA SEÇİMİN İPTALİNE HÜKMEDİLEN BİR ÜLKEDE YAŞADIKLARINI UNUTARAK.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir hukukçu mevzuatı bilmelidir, Hakim haklıdır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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mayo ilede gelebilir, bunlar laik devletin laik avukatları. içinde zerre utanma olsa zaten o kılık ile gezmezdi. bu tür insanlar teşhirci olup bunları önlemek kanunla mümkün olmaz.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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kafayı yediler iyice bu hakimler sanane yani bir sürü suçlu dışarda onlarla ilgilensene bu hakimleri bide biz gidip görelim bunlar kim ne mezunu yaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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fransada bile zanli sortuyla Geliyor Hakim diyor git duzgun giyin sonra gelCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır