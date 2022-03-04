'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı - Haberler

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'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandıVAN – Van'ın Muradiye ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüste 125 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

VAN – Van'ın Muradiye ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüste 125 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye görevi sırasında Adaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçan minibüslerden biri yolun buzlu olması sonucu kontrolden çıkarak kara saplanırken, diğer ikisi de jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Jandarma ekiplerince minibüslerde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 125 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Hisarcık, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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