'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüste toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüste toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine Ford transit marka aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Ford transit marka minibüsü durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı. - VAN

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muradiye, Hisarcık, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title