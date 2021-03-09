Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Kimdir? 2020'de seçilen dünyanın en yakışıklı erkekleri
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Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Kimdir? 2020'de seçilen dünyanın en yakışıklı erkekleri

09.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:46
Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Kimdir? 2020'de seçilen dünyanın en yakışıklı erkekleri

Birçok güzellik yarışması var. Ve bazen uzmanların seçimi tam bir sürpriz olarak gelir. Bu nedenle çevrimiçi bir portal olan CANDLER, dünyanın dört bir yanındaki 3 milyondan fazla insanın fikirlerini dikkate alarak, en güzel 100 erkek ve kadının kendi listelerini oluşturuyor. Dünyanın en yakışıklı erkeği kimdir? İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ

20. Trevante Rhodes, aktör

19. Taeyang, şarkıcı

18. Toni Mahfud, model

17. Michiel Huisman, aktör

16. Mario Casas, aktör

15. Barış Arduç, oyuncu

14. Aaron Taylor-Johnson, aktör

13. Jungkook, şarkıcı

12. Oscar Isaac, aktör

11. Jensen Ackles, aktör

10. Mariano Di Vaio, blog yazarı

9. Sehun, dansçı ve şarkıcı

8. İdris Elba, aktör

7. Felix Kjellberg, blog yazarı

6. Stanley Weber, bir aktör

5. William Levy, aktör

4. James Reid, şarkıcı

3. Armie Hammer, aktör

2. Jason Momoa, aktör

1. Kim Tae-hyung, şarkıcı

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