Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Kimdir? 2020'de seçilen dünyanın en yakışıklı erkekleri

Birçok güzellik yarışması var. Ve bazen uzmanların seçimi tam bir sürpriz olarak gelir. Bu nedenle çevrimiçi bir portal olan CANDLER, dünyanın dört bir yanındaki 3 milyondan fazla insanın fikirlerini dikkate alarak, en güzel 100 erkek ve kadının kendi listelerini oluşturuyor. Dünyanın en yakışıklı erkeği kimdir? İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri