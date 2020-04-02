Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
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Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü

Kovid-19 pandemisine bağlı kayıtlara geçen ilk cinayet haberi İtalya'dan geldi. İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Hemşire, polisteki ifadesinde "Bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

02.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:24
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da Kovid-19 yüzünden ilk cinayet gerçekleşti. İtalya'da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı boğarak öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace'nin kız arkadaşını kendisine koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, katil De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Doktor Quaranta

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

De Pace'ye corona virüsü testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta'nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Quaranta'nın ölmeden önce çok aktif olduğu İtalya'daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

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