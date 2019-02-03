Dünyaca Ünlü Şov Yıldızı Kim Kardashian'a Şok Suçlama: İnsanların Hayatıyla Oynuyorsun

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Kim Kardashian ve kız kardeşi Kourtney Kardashian, büyük suçlamayla karşı karşıya. Sosyal medyadan büyük gelirler elde eden Kardashian kardeşler, iştah kesip zayıflamaya yardımcı olan ancak sağlığı bozan ürünlerin reklamını yaptıkları için eleştiri oklarını üzerilerine çekti.

KENDİLERİ GİBİ OLMAYA ÖZENDİRİYORLAR

Bu ünlüler, yemek yerine tüketilebilen içecekler, iştah kesen lolipoplar, diyet hapları, detoks çayları gibi ürünlerle çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak binlerce dolar reklam geliri elde ediyorlar. Aynı zamanda genç takipçilerini de bu ürünleri kullanıp kendileri gibi görünmeye özendiriyorlar.

SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLERİN REKLAMINI YAPIYORLAR

Ancak uzmanlara göre bu ünlülerin yaptığı takipçilerinin hayatıyla oynamak. Çünkü, hızlı zayıflamak için kullanılan bu ürünler, özellikle de gençlerde geri dönülmez zararlara yol açabiliyor. Uzmanlar, sosyal medyayı bir gelir aracı olarak kullanan bu ünlülerin, reklamını yaptıkları ürünlerin olası zararlarıyla ilgili hiçbir uyarıda bulunmadığını da sözlerine ekliyor.