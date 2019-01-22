Dünyaca Ünlü Mücevher Firmasıyla Çalışan Şeyma Subaşı Markanın Adını Yanlış Yazdı
Dünyaca ünlü takı markasıyla işbirliği yaparak kendi ürünlerini piyasaya süren Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında markanın adını yanlış yazması takipçilerinin gözünden kaçmadı
Özel hayatının yanı sıra tarzı ve yaptığı işbirlikleriyle adını duyuran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz sene dünyaca ünlü takı markası Atasay ile işbirliği yaparak kendi takılarını piyasaya sürdü. Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla markanın adını yazması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
ÇALIŞTIĞI MARKANIN ADINI YANLIŞ YAZDI
Şu sıralar yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yaz aylarında Atasay markası için bir mücevher koleksiyonu hazırlayarak piyasaya sürmüştü. Kısa sürede reklamları her yerde dönen ürünlerin tanıtımı sosyal medya hesabından da yapan Subaşı'nın bir hatası takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kendi kafesinde dönen Atasay reklamını Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın markayı 'Atasay' yerine 'Atasat' yaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
KENDİ TASARIMLARINI HAYATA GEÇİRDİ
Şeyma Subaşı'nın çocukluğundan beri etkilendiği ikonlar, Atasay işbirliğiyle mücevhere dönüştü. Subaşı'nın kendi hayatında izler taşıyan "Atasay X Şeyma Subaşı" adlı mücevher koleksiyonu, geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen davetle tanıtıldı.
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ARTIK HANGİ TUVALETE GİTTİĞİNİ FALANDA YAZSANIZ MİLLET ÖĞRENSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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günlerdir bu haberle kafamızı şişirdiniz yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınbize ne kiminle ne hali varsa görsünCevap Yaz Yayından Kaldır
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sıktı artık bu su başı haberleri milleti ACUN iyiki bunu boşamış size de malzeme lazımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Acanun paraları çıtır çıtır afiyele ye. Memlekette enayiler bolCevap Yaz Yayından Kaldır