Dünyaca Ünlü Mücevher Firmasıyla Çalışan Şeyma Subaşı Markanın Adını Yanlış Yazdı

Özel hayatının yanı sıra tarzı ve yaptığı işbirlikleriyle adını duyuran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz sene dünyaca ünlü takı markası Atasay ile işbirliği yaparak kendi takılarını piyasaya sürdü. Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla markanın adını yazması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ÇALIŞTIĞI MARKANIN ADINI YANLIŞ YAZDI

Şu sıralar yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yaz aylarında Atasay markası için bir mücevher koleksiyonu hazırlayarak piyasaya sürmüştü. Kısa sürede reklamları her yerde dönen ürünlerin tanıtımı sosyal medya hesabından da yapan Subaşı'nın bir hatası takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kendi kafesinde dönen Atasay reklamını Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın markayı 'Atasay' yerine 'Atasat' yaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.





KENDİ TASARIMLARINI HAYATA GEÇİRDİ

Şeyma Subaşı'nın çocukluğundan beri etkilendiği ikonlar, Atasay işbirliğiyle mücevhere dönüştü. Subaşı'nın kendi hayatında izler taşıyan "Atasay X Şeyma Subaşı" adlı mücevher koleksiyonu, geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen davetle tanıtıldı.