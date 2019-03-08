Dünyaca Ünlü Kardeşler Para Yüzünden Birbirine Girdi!

Kylie Jenner'ın en genç milyarder seçilmesinin ailede gerginlik yarattığı ve ablası Kim Kardashian'ın bu durumdan çok rahatsız olduğu iddia edildi.

ÖFKE KRİZİNE YOL AÇTI

Özellikle ailenin en meşhuru olan Kim Kardashian'ın birincilik yarışında kardeşi Kylie'ye yenilmesinin öfke krizine yol açtığı söyleniyor. Kylie'nin en genç milyarder unvanı elde etmesine ve kendisinden daha çok kazanmasına kızan Kim Kardashian, bu durumdan annesi Kris Jenner'ı sorumlu tutmuş. Kardashian, ailenin akıl hocası olarak bilinen Kris Jenner'ın kendisini arka plana attığını iddia etmiş.

DEĞERSİZ DURUMA DÜŞTÜ

Kim Kardashian'ın da tıpkı Kylie Jenner gibi bir makyaj markası bulunuyor ve gelirinin büyük bir kısmını burada sağlıyor. Ancak Kylie Jenner'ın yeni unvanıyla birlikte Kim Kardashian'ın koleksiyonunun daha değersiz duruma düşmesi de kıskançlık sebebi olarak gösteriliyor.