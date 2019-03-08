Dünyaca Ünlü Kardeşler Para Yüzünden Birbirine Girdi!
Kylie Jenner'ın en genç milyarder seçilmesinin ailede gerginlik yarattığı ve ablası Kim Kardashian'ın bu durumdan çok rahatsız olduğu iddia edildi.
Kylie Jenner'ın en genç milyarder seçilmesinin ailede gerginlik yarattığı ve ablası Kim Kardashian'ın bu durumdan çok rahatsız olduğu iddia edildi.
ÖFKE KRİZİNE YOL AÇTI
Özellikle ailenin en meşhuru olan Kim Kardashian'ın birincilik yarışında kardeşi Kylie'ye yenilmesinin öfke krizine yol açtığı söyleniyor. Kylie'nin en genç milyarder unvanı elde etmesine ve kendisinden daha çok kazanmasına kızan Kim Kardashian, bu durumdan annesi Kris Jenner'ı sorumlu tutmuş. Kardashian, ailenin akıl hocası olarak bilinen Kris Jenner'ın kendisini arka plana attığını iddia etmiş.
DEĞERSİZ DURUMA DÜŞTÜ
Kim Kardashian'ın da tıpkı Kylie Jenner gibi bir makyaj markası bulunuyor ve gelirinin büyük bir kısmını burada sağlıyor. Ancak Kylie Jenner'ın yeni unvanıyla birlikte Kim Kardashian'ın koleksiyonunun daha değersiz duruma düşmesi de kıskançlık sebebi olarak gösteriliyor.
-
İş yok...açızzzz açççççCevap Yaz 2 Yayından KaldırKEL : is varda senin karizmana ve kariyerine uygun degil buyuk ihtimalYayından KaldırÇAYCI BAŞI: adresini ver simit çay gönderiyorum. . .3 Yayından KaldırDÜRBÜNLÜ ÖLDÜ: Dürbünlü ölmüştür..kamoyu na saygıyla,duyrulur2 Yayından Kaldır
-
Aman Allahım ülkecek üstünde duralim hu mevzunun. Cok önemliCevap Yaz Yayından Kaldır