Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
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Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Kültür Sanat

İztuzu Plajı, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalarla hareketlendi.

İztuzu Plajı, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalarla hareketlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi sakinliği nedeniyle daha rahat bir ortamda çiftleşme ve yuva yapma dönemi yaşayan caretta carettalar, sahilde ilk yuvayı yaparak, yumurtalarını bıraktı. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alındığını vurgulayan Kaska, merkezde görev yapan ekibin sahilde gece boyu nöbet tutarak caretta carettaların yumurtlama anını takip ettiğini dile getirdi.

Kaska, bu yıl ilk yuvayı 27 Nisan'da tespit ettiklerini belirterek, "Ekibimiz sezonun ilk yuvasını tespit etti, kafesledi, koruma altına aldı. Yuvalama sezonu resmen başladı. Son beş yılda 500-700 civarında yuva kaydedilen kumsalda, bu sene de yine yüksek rakamlarda olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

"Geçen yıl yuvalama ve yavru çıkışında rekor kırıldı"

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü ve Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen ise her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dalyan'ın Türkiye ve dünya için hem genç kaplumbağaları ile tanınması hem de koruma açısından alınan önlemlerle oldukça önemli bir kumsal olduğuna işaret eden Sözbilen, "Son yıllarda yuvalamalar önceki yıllara göre birkaç hafta daha önce gerçekleşiyor. Geçen yıl yine İztuzu kumsalında bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşan 750 yuvalama alanından 30 bin yavru çıkışıyla rekor kırıldı." diye konuştu.

Bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ile 5 yuva yapabildiğine değinen Sözbilen, yuvalamanın ağustosa kadar sürdüğünü dile getirdi.

Sözbilen, vatandaşların özellikle caretta carettaların yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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