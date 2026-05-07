Haberler

Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes tepkisi: Tek dertleri Kızıl Meydan'daki sessizlik

Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes tepkisi: Tek dertleri Kızıl Meydan'daki sessizlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın önerilen ateşkesi ihlal ettiğini ve ağır saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda sivil altyapı ciddi şekilde zarar gördü. Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesi ciddiye almadığını ve savaşı sona erdirmek için diplomasi kapısını açık tuttuklarını belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Mayıs'ta önerdikleri ateşkesin Rusya tarafından ağır saldırılarla ihlal edildiğini belirterek, "Rusya ateşkesi ciddiye almıyor. Tek dertleri Kızıl Meydan'daki kısa süreli sessizlik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece yarısından bu yana insansız hava araçları (İHA), füzeler ve hava bombalarıyla saldırılar düzenlediğini kaydetti. Zelenskiy, "Gece yarısından sabaha kadar geçen sürede yaklaşık 100 taarruz İHA'sı, kilit cephe hatlarında düzinelerce saldırı eylemi ve onlarca hava saldırısı düzenlendi. Harkiv, Sumi, Donetsk ve Herson bölgelerindeki sivil altyapıda ciddi hasar kaydedildi. Ukrayna Demiryolları'na ait lokomotiflere ve altyapıya yönelik saldırılar oldu. Ukrayna'nın enerji sistemi, Rusya'nın sürekli hedefi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 6 Mayıs itibarıyla önerilen ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm bunlar Rusya'nın ateşkesi ciddiye almadığını gösteriyor. Tek dertleri Kızıl Meydan'daki kısa süreli sessizlik. Rusya, Moskova'nın bir bölümündeki sadece birkaç saatlik sessizliğe tamamen mantıksız bir şekilde takıntılıyken insanları öldürmeye devam ediyor. Biz 6 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir ateşkes önermiştik. Dün ve bugün Rusya bu ateşkesi ihlal etti" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılara misilleme yapacaklarını ancak barış için diplomasi kapısını da açık tuttuklarını belirten Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşılık olarak, uzun vadeli yaptırımlarımızı sürdüreceğiz. Rusya'nın diplomasiye yönelme isteğine karşılık olarak, diplomasi yolunda ilerleyeceğiz. Bu savaşı sona erdirmek için somut adımlara ihtiyacımız var ve barışa yine de ulaşılacaktır, bunun için çalışıyoruz. Tek soru, Rusya'nın çılgınlığı yüzünden ne kadar zaman kaybedileceğidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

ODTÜ'den yeni görüntü! Bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı! Kabin memuru karantinada

Korkulan oldu! Avrupa ülkesinden ilk karantina haberi geldi
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı

Kendini "Aziz" gibi tanıtıp onlarca erkeğe cinsel istismarda bulundu
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü otelde facia! 29. kattan düşen turist öldü, yaralılar var