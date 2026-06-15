Zelenskiy: Kiev ve Harkiv'e düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, başkent Kiev ve Harkiv kentine yönelik hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Rus ordusunun gece saatlerinde sadece Kiev'e 60'tan fazla füze fırlattığını vurgulayan Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu kaydederek, "Başkentte, 28 kişi yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın gece saldırılarında tarihi Kiev-Peçersk Manastırı'nın hedef alındığını aktardı. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv kentine de saldırı düzenlediğini, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı