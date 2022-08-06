Zelenski: Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski: Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir

Zelenski: Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, 60 bin ton mısırın bulunduğu 3 tahıl gemisinin Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını belirterek, "İhracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir" dedi.

 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, 60 bin ton mısırın bulunduğu 3 tahıl gemisinin Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını belirterek, "İhracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında ihracat için tahıl taşıyan 3 geminin Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını ve gemilerde, Türkiye, İngiltere ve İrlanda'daki tüketicilere ulaşması beklenen 60 bin ton mısırın bulunduğunu ifade etti.  24 Şubat'tan bu yana ilk yeni geminin de yükleme için Chornomorsk limanına gittiğini belirten Zelenski, "Şimdi asıl mesele ihracattaki sürekli artış. Tahılımız küresel pazarda ne kadar fazla olursa, başta Afrika ve Asya olmak üzere ülkelerdeki siyasi kaosun hasadı da o kadar az olacaktır. Bu yıl Avrupa'da ithal gıda talebinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu unutmamalıyız. Avrupa hasadı, ısı nedeniyle daha düşük. Ancak Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum hasadı büyük olasılıkla tahminleri karşılayacak, 65 milyon tondan fazla bekleniyor. Bu nedenle, ortaklar, tahıl girişimi kapsamındaki güvenlik kısmındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse ve ihracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin vermezlerse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Chornomorsk Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title