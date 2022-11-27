Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor

Bali'deki bir yetimhanede kalan çocukları ziyaret eden ve onlara hediye veren turist Kelsey Foster adlı kadın, tercih ettiği dekolteli kıyafet nedeniyle eleştirilerin odağı haline getirildi. Ölüm tehditleri bile alan kadına destek yağıyor.

28 yaşındaki Kelsey Foster adlı kadın, geçtiğimiz günlerde gittiği Bali tatilinde çocukları da unutmayarak yetimhaneye uğradı. Hem aldığı yiyecekleri çocuklarla paylaşan kadın, hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

HATIRA POZU ÇEKTİRDİLER

Foster ve yetimhanede kalan çocuklar, bol bol hatıra pozu çektirdi. Çocukların fotoğraf çekimi sırasındaki mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Ancak Kelsey Foster'in tercih ettiği dekolteli kıyafet ülkede tartışmalara neden oldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ BİLE GÖNDERDİLER

Kadının yetimhaneye giderken yanlış bir kıyafet seçtiğini savunan Bali'deki bir grup, kadına ölüm tehditleri gönderdi. Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Kelsey Foster, tatilini tamamlamasının ardından güvende olabilmek adına ülkesine döndü.

GENÇ KADINA DESTEK YAĞDI

Foster'in ölüm tehditleri alması, yakınlarını da sinirlendi. Genç kadının iyi bir insan olduğunu savunan arkadaşları ve yakınları, sosyal medya paylaşımları üzerinden genç kadına destek verdi.