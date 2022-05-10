Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı - Haberler

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Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de düzenlenen Yetenek Sizsiniz yarışmasında olağanüstü anlar yaşandı. Hünerlerini sergileyen cadı kostümlü bir kişi sahneden bir anda kaybolunca, salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'de de bir dönem reytinglere damga vuran Yetenek Sizsiniz yarışması İngiltere'de yüksek reyting alıyor. Programın son bölümünde yaşananlar ise adeta izleyicilere heyecandan bir oturup bir kaldırdı.

CADI KOSTÜMÜYLE GELDİ

Yarışmacılardan biri, cadı kostümü ile geldiği stüdyoda gerilim dolu anlara neden oldu. Jürilerin yanına giderek zehirli elma ve böcek bırakan cadı, daha sonra sahneye döndü.

ATEŞ SAÇARAK ORTADAN KAYBOLDU

Cadı, asasını yere vurmasının ardından saniyeler sonra ateşler saçarak ortadan kayboldu. Bu sırada jüri ve konukların şaşkınlıkları da yüzlerine yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yetenek Sizsiniz, Magazin, Yaşam, Dünya, Haberler

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