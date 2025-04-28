Viktor Yanukoviç'e 15 Yıl Hapis Cezası

UKRAYNA Başsavcılığı, 2014'te protesto ve tepkilerin ardından ülkeden kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın eski devlet başkanlarından Viktor Yanukoviç'in sınırdan yasa dışı geçme ve firara teşvik etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ukrayna Başsavcılığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kiev Şehri Podil Bölge Mahkemesi'nde Yanukoviç hakkında 'devlet sınırını yasa dışı geçme ve bazı kişileri buna teşvik etme' suçlamasıyla görülen davada kararın açıklandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nin eski başkan yardımcısı Konstantin Kobzar'ın da aynı davada suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, Yanukoviç'e 15 yıl, Kobzar'a da 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, savcıların Yanukoviç'in 23 Şubat 2014'te Rus yetkililer ile de iş birliği yaparak Ukrayna devlet sınırını hava yoluyla yasa dışı geçtiğini, yakın çevresi ve Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nin askeri personelinden en az 20 kişiyi de yanına götürmeyi organize ettiğini mahkemede kanıtladığı belirtildi.