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İspanyol iş adamı Xavi Caballol ve sevgilisi Alba Serch, özel uçaklarıyla yaşadıkları kazanın ardından hayatlarına tekerlekli sandalyede devam ediyor. Girona'daki Viladamat havaalanında uçakları düşen çift, omurga ve kemik kırıkları yaşadı.

İspanyol iş insanı Xavi Caballol (49) ve sevgilisi Alba Serch'in hayatı, geçtiğimiz yıl yaşadıkları uçak kazasıyla tamamen değişti. Girona'daki Viladamat havaalanında özel uçaklarıyla düşen çift, şimdi tekerlekli sandalyede yaşama tutunma mücadelesi veriyor.

Sosyal medyada lüks arabalar ve gösterişli tatillerle tanınan çift, 19 Ekim'deki kazada 45 metre yükseklikten yere çakıldı. Ultralight tipi hafif uçağın motoru manevra sırasında durdu ve kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Çift, omurga ve kemik kırıkları yaşarken, Xavi'nin kafatasındaki kırık yüzünün bir bölümünde felce yol açtı.

"Bu kazadan çok şey öğrendik" diyen Xavi, "Ultralight uçakların güvenli olduğunu söylüyorlar ama kesinlikle değil. Bu tür uçuşları sadece çok deneyimli pilotlar yapmalı. Ben yüzlerce kez aynı manevrayı yaptım ama hiç böyle bir şey yaşamamıştım" açıklamasında bulundu.

Kaza öncesi sosyal medyada "Ferrariman" olarak bilinen ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken çift, artık hayata bambaşka gözlerle bakıyor. Yoğun fizyoterapi ile yeniden yürümeyi öğrenmeye çalışan Xavi, "Eskiden çok bencildik ve sadece kendimizi düşünüyorduk. Bu kaza bize başkalarını anlama ve yardım etme duygusunu öğretti. Hayatta ikinci bir şans bulduk ve bunun için çok minnettarız" dedi.

Pilot lisansı olmasına rağmen bir daha asla uçmayacağını belirten Xavi, kaza görüntülerini paylaşarak hem benzer kazaların önlenmesini umuyor hem de olay hakkında çıkan asılsız dedikodulara son vermek istiyor.

Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü

Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü

Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü

Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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