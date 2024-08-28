Ukrayna, Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdü

UKRAYNA Savunma Bakanlığı, Kramatorsk bölgesinde Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağının vurulduğu anları paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, "Güne harika haberlerle başlayın. 28'inci Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Kramatorsk yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı.