Ukrayna'nın Eski Danışmanı Andriy Portnov Madrid'de Silahlı Saldırıya Uğradı

Ukrayna'nın Eski Danışmanı Andriy Portnov Madrid'de Silahlı Saldırıya Uğradı
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Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanlarından Andriy Portnov, Madrid'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Pozuelo de Alarcon'daki Amerikan Okulu önünde meydana geldi.

UKRAYNA'da eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in üst düzey danışmanlarından Andriy Portnov, İspanya'nın başkenti Madrid'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in eski danışmanı Andriy Portnov, bu sabah Madrid'in banliyölerinden Pozuelo de Alarcon'da Amerikan Okulu'nun kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Madrid polisi, Pozuelo de Alarcon bölgesindeki Amerikan okulunun önünde bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair ihbar aldıklarını bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahaleye rağmen Portnov'u kurtaramadıklarını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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