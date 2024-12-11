Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ Ypg varlığını Halep iline bağlı Münbiç'te sona erdirdi. Operasyonlarda, DEAŞ tehdidi artınca Türkiye sınırı yakınına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak da teröristlerden temizlendi. Böylece türbenin yeniden eski yerine taşınmasının önü açıldı.

SMO, işgalden kurtardığı bölgede arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollarda PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarıyla mayınları tespit ve imha çalışmaları yürütüyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre SMO güçleri, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Karakozak Köprüsü'nü de ele geçirdi. Köprünün terörden temizlenmesiyle bölgede bulunan Süleyman Şah Türbesi de özgürleştirilmiş oldu.

Türbe, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın yoğun saldırıları nedeniyle risk altına girmişti. Bu yüzden tarihi türbe, 39 tank, 57 zırhlı araç, 100 araç ve 572 personelin yer aldığı büyük bir operasyonla Türkiye- Suriye sınırındaki Eşme'ye taşınmıştı. SMO'nun Karakozak Köprüsü'nü almasıyla birlikte türbenin yeniden Karakozak'a taşınması bekleniyor.

SÜLEYMAN ŞAH EŞME'YE NASIL TAŞINDI?

Süleyman Şah Türbesi ilk olarak Rakka yakınlarındaki Caber Kalesi'ndeydi. Türbe ve askeri karakol baraj altında kalma tehlikesi nedeniyle 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucunda vardığı anlaşmayla Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 km uzaklıktaki Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyündeki yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni yerine taşındı. 2015'te bölge DEAŞ tehdidi artınca türbe Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye sınırına yakınındaki Eşme köyüne taşıdı. Türbede Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ve iki askerinin naaşları bulunuyor.