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HTŞ lideri ilk kez görüntülendi

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tv100 Türk televizyonlarında ilk kez Suriye'de HTŞ örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani'yi Halep Kalesi'nden çıkarken görüntüledi.

Suriye'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam grubunun sır gibi saklanan örgüt liderini Türk televizyonlarında ilk kez tv100 görüntüledi.

Halep'te sıcak noktadan son gelişmeleri anbean takip eden tv100 ekibinden Sertaç Murat Koç, Halep'in el değiştirmesi sonrasında El Culani'nin kaleye geldiğini ve çıkarken tv100 tarafından görüntülendiğini kaydetti.

Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi

EL CULANİ HALEP KALESİ'NE GELEREK ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Sertaç Murat Koç o anlara ilişkin izlenimlerini şu ifadelerle aktardı:

"El Culani (HTŞ'nin lideri) bugün Halep el değiştirdikten sonra ilk kez buraya geldi ve kaleye giderek bir şükür namazı kıldı. Kaleye an itibarıyla giriş yapılamıyor. Orada HTŞ askerleri tamamen abluka altına almış vaziyette.

Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi

TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK KEZ CULANI'NİN GÖRÜNTÜSÜNE TV100 ULAŞTI

Kale dünyanın farklı noktalarından gelen rejim karşıtı insanların adeta bir kutsal mekanı, mabedi olmuş vaziyette. El Culani buradan çıkarken insanlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Culani buradan yoğun güvenlik önlemleriyle de ayrıldı.

Culani, Rusya ve rejim tarafından hedef tahtasının ilk sırasında yer alıyor. Bu yüzden de kaleden apar topar çıkartıldı.

HTŞ lideri ilk kez görüntülendi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEyubi:

teröris reklam I yapıyorlar

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