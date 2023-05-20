Tunus Yargı Bağımsızlığını Savunma Komisyonu: Yargının fiili bağımsızlığına saygı duyulmalı

Tunus Yargı Bağımsızlığını Savunma Komisyonu, ülkede "yargının fiili bağımsızlığına saygı duyulması ve her türlü kışkırtıcı söylem ve eylemden uzak durulması" çağrısında bulundu.

Yargı Bağımsızlığını Savunma Komisyonu Üyesi Muhammed Afif Caidi, başkent Tunus'ta düzenlenen "Yargı Bağımsızlığını Savunma" başlıklı bir panelde yaptığı konuşmada, ülkede yargının bağımsızlığına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Caidi, "Tunuslular ve sivil toplum kuruluşları, yargının siyasallaşmasını ya da yargıya siyasi müdahaleyi reddediyor." dedi.

Yargının fiili bağımsızlığına saygılı olunması ve bunu hedef alan her türlü kışkırtıcı söylem ve eylemden uzak durulması çağrısında bulunan Caidi, bağımsız ve adil yargılanma hakkına ilişkin uluslararası kurallara bağlı kalınmasını istedi.

Panele, "Sınır Tanımayan Avukatlar", "Uluslararası Hukukçular Komisyonu", "Dünya İşkenceye Karşı Mücadele Örgütü", "Danimarka İşkenceye Karşı Mücadele Enstitüsü" ve "İnsan Hakları İzleme Örgütü" gibi uluslararası ve bölgesel düzeyde katılımlar oldu.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Şubat 2022'de çıkardığı bir kararname ile bağımsız olmamak ve dava sürelerini uzatmak gibi suçlamalar yönelttiği bağımsız bir anayasal kurum olan "Yüksek Yargı Konseyi'ni ilga ederek yerine "Geçici Yüksek Yargı Konseyi"ni kurmuştu.

Yine Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran 2022'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.