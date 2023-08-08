Tunus ve Mısır Dışişleri Bakanları İlişkileri ve Bölgesel Meseleleri Görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve ortak meselelerin görüşüldüğü toplantıda, tarım, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda imzalanan anlaşmaların uygulanması gerekliliği de vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'ta iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında 15. Mısır-Tunus Siyasi İstişare Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Mısırlı mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca Mayıs 2022'de iki ülke arasında tarım, eğitim, teknoloji gibi çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların en kısa zamanda uygulanmasının gerekliliği masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması, engellerin kaldırılması gerektiği vurgulanırken, bölgesel ve uluslararası gündemler de görüşüldü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da iki ülke bakanlarının ikili işbirliğinin yanı sıra ortak öneme sahip meseleleri ele aldığı aktarıldı.

Libya başta olmak üzere Filistin meselesi, Hedasi Barajı, Sudan'daki kriz, yasa dışı göç, Rusya-Ukrayna krizi gibi meselelerin görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün iki gün sürecek ziyareti kapsamında Tunus'a gelmişti.