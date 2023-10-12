Tunus'ta Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Tunus'ta binlerce kişi İsrail ile devam eden çatışmalar karşısında Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak İsrail ile normalleşmeyi suç sayan bir yasanın çıkarılmasını talep etti.

- Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi

TUNUS - Tunus'ta binlerce kişi İsrail ile devam eden çatışmalar karşısında Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6'ncı günde devam ederken, birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Tunus ülke ile aynı adı taşıyan başkentinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Tunus bayrakları ile Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın merkez binası önünde toplanan göstericiler, başkentin sembol mekanlardan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü. Filistin'e destek sloganları atan göstericiler, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan bir yasanın çıkarılması çağrısında bulundu.

Göstericiler sık sık, "Canımızla, kanımızla seni kurtarıyoruz ey Mescid-i Aksa", "Direniş, uzlaşma yok", "Özgür Filistin" ve "Gazze gururun sembolüdür" sloganları attı.