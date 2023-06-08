Tunus'ta Askeri Helikopter İle İrtibat Kesildi

Tunus Savunma Bakanlığı, Tunus'un kuzeyindeki Bizerte vilayetine bağlı Kab Sırat bölgesinde gece uçuşu yapmakta olan bir helikopterle temasın kesildiğini açıkladı. Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebatın durumu aranıyor.

Tunus'ta 4 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopter ile gece uçuşu sırasında irtibatın kesildiği belirtildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'un kuzeyindeki Bizerte vilayetine bağlı Kab Sırat bölgesinde gece uçuşu yapmakta olan bir helikopterle dün akşam saatlerinde temas kesildi." denildi.

Açıklamada, helikopterin ve 4 kişilik mürettebatının durumunun tespiti için İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kara, deniz ve hava arama imkanlarının tahsis edildiği kaydedildi.