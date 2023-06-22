Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mısırlı mevkidaşı Abdulefttah es-Sisi ile ikili işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede Tunus ile Mısır arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi bölgesel meselenin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Said'in uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin inşasında geleneksel olmayan yeni yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine dikkati çektiği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mısırlı mevkidaşı Abdulefttah es-Sisi ile ikili işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said ile Sisi'nin, Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmede Tunus ile Mısır arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi bölgesel meselenin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Said'in gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyada ortaya çıkan zorluklara karşı uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin inşasında geleneksel olmayan yeni yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine dikkati çektiği kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Said ile Sisi'nin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Mevcut kriz gölgesinde küresel mali sistemi reforme etmeye yönelik uluslararası çabaların görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, iki liderin karmaşık krizlerin özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde oluşturduğu olumsuz yansımaların önüne geçmek için küresel finans sistemi mekanizmalarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çektiği bildirildi.