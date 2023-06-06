Tunus Cumhurbaşkanı düzensiz göç konusunda ortak çözüm çağrısı yaptı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, düzensiz göçün ilgili ülkelerle hep birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Said, göçmenleri bir mal olarak gören örgütleri ortadan kaldırmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, düzensiz göçün ilgili ülkelerle hep birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabulü sonrasında yazılı açıklama yaptı.

"Göçmenleri bir mal olarak gören örgütleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız." diyen Said, "Bunun çözümü güvenlik olamaz, güvenlik yoluyla her türlü suçla mücadele edilir. Halbuki güvenlik; sefaleti, yoksulluğu ve yoksunluğu ortadan kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Her gün giderek zorlaşan düzensiz göçün hep birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Said, "Akdeniz'in güneyi ve kuzeyinin yanı sıra Sahra'nın güneyindeki (Sahra Altı Afrika) tüm ilgili ülkeleri kapsayan bir zirve çerçevesinde ortak çözüm bulma" çağrısında bulundu.

Düzensiz göç konusunda Tunus'un "artık sadece bir geçiş noktası olmadığını" vurgulayan Said, birçok göçmenin Tunus'u "yerleşmek için bir varış noktası" olarak gördüğüne dikkati çekti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.