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Trump Yönetimi, Venezuelalı Göçmenlerin Sınır Dışı Edilme Kararını İstiyor

Trump Yönetimi, Venezuelalı Göçmenlerin Sınır Dışı Edilme Kararını İstiyor
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ABD hükümeti, Yüksek Mahkeme tarafından verilen Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararı feshetmek için başvuruda bulundu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istediği bildirildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından yasa kapsamında Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istedi. ABD hükümetini temsilen John Sauer'in karara ilişkin Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu kaydedildi. Sauer, hükümetin sınır dışı işlemlerini başlatmadan önce göçmenlere itiraz haklarını kullanmaları için yeterli süreyi tanıdığını söyledi.

Göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayıp doğrudan Yüksek Mahkeme'ye başvurmalarının yanlış olduğunu belirten Sauer, yargıçlardan bu kararı bozmalarını istedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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