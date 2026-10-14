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Trump: Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmadık

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Trump: Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmadık
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirterek, “Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirterek, " Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da katılacağı seçim etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, sadece bir ülkenin ateşkesi bozan taraf olarak görülmesinin doğru olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini öne süren Trump, "Bu konuda içgüdülerime güveniyorum" ifadesini kullandı.

Trump, "Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurdunuz mu?" sorusuna, "Onlara hala yardım ediyoruz ve istihbarat paylaşıyoruz. Ancak savaşın sona ermesini istiyoruz" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Yemen'deki rolüyle ilgili soruyu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum" diye yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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