Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLERİN GERİ DÖNÜŞ HAKKI OLMAYACAK"

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti. Trump, "Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

"GAZZE'NİN SAHİBİ BEN OLACAĞIM"

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın ( Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"ONLARA YILDA MİLYARLARCA DOLAR VERİYORUZ"

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: GAZZE'DE İKİNCİ NEKBE'YE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden ve burada düzenlenen 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı çerçevesinde kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın skandal Gazze planına ilişkin, "Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullanmıştı.