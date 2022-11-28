Tıp dünyasını şaşırtan olay! Meksika'da bir bebek 5.7 santim kuyrukla dünyaya geldi

Meksika'da dünyaya gelen bebek, tıp dünyasını çok şaşırttı. Doktorlar, 5.7 santimetrelik gerçek kuyrukla doğan bebeğin anne ve babasının gayet sağlıklı olduğunu söylerken, kuyruk doğumdan 2 ay sonra ameliyatla alındı.

Meksika'da tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Nuevo Leon'daki hastanede bir bebek, 5.7 santimetrelik gerçek kuyrukla doğdu. Doktorlar bebeğin anne ve babasının gayet sağlıklı olduğunu, doğum sırasında da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

KUYRUK AMELİYATLA ALINDI

Kuyruk doğumdan iki ay sonra lokal anestezi ile bebeğin kuyruk sokumundan ameliyatla alındı. Aynı gün taburcu edilen bebekte doktorlar başka bir rahatsızlık tespit etmedi.

KUYRUĞUN UZUNLUĞU 5,7 SANTİM UZUNLUĞUNDA

"Paediatric Surgery Case Reports dergisine konuşan Dr. Josue Rueda, Meksika'da bir ilk olan kuyruklu bebeğin kuyruk sokumundan çıkan deri parçasını, "3 ila 5 mm çapında ve 5,7 cm uzunluğunda, yumuşak, ince tüylerle kaplı ve sivri bir uca sahip. Acı çekmeden pasif olarak hareket ettirilebiliyor ancak spontane hareket gösteremiyor" sözleriyle anlattı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Yapılan araştırmaya göre, omurgası düzgün şekilde oluşmadığı için Meksikalı bebekte kuyruk oluşmuş. Beyin, kalp, işitme ve idrar testlerine giren yeni doğmuş bebeğin sağlıklı olduğu ve kuyruk sıkıştırıldığı zaman ağlamaya başladığı belirtildi.

ATARDAMAR VE TOPLARDAMARLARI VAR

Kuyruğu inceleyen ekip, yumuşak dokulu yapının atardamar ve toplardamarlara sahip olduğunu belirledi. Gerçek kuyrukların son derece nadir görüldüğü kaydedilirken, 2017 yılına kadar sadece 195 vakanın tespit edildiği, en büyük kuyruğun 20 cm olduğu ifade edildi.

GERÇEK VE YALANCI KUYRUKLAR

İnsan kuyruklarını bilim insanları yalancı ve gerçek kuyruk olarak ikiye ayırıyor. Kuyruğa benzeyen yalancı kuyruklar bir omurga problemi veya tümörden kaynaklanıyor. Gerçek kuyruklarda hayvan kuyrukları gibi kemik yerine kas, kan damarları ve sinir bulunuyor. Bu kuyrukların, anne karnında gelişen her embriyonun kuyruk sokumunda üretildiği ve daha sonradan kuyruk kemiğini oluşturmak için vücuda geri çekilen oluşumlardan geldiği düşünülüyor.