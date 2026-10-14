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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Roma'daki FAO Müzesi'ni ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Roma'daki FAO Müzesi'ni ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Roma'da BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Müzesi'ni ziyaret etti. Yumaklı, müzenin koleksiyonunun tarımsal inovasyon ve kültürlerarası bilgi paylaşımını yansıttığını, gıda güvencesi için geçmişin tecrübesiyle geleceği inşa ettiklerini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İtalya'nın başkenti Roma'da Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Müzesi'ni ziyaret etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temaslarımız kapsamında, tarımın ve üretimin evrensel mirasını yansıtan FAO Müzesi'ni ziyaret ettik. Sanat eserlerinden nadide kitaplara, geleneksel tarım aletlerinden el emeği dokumalara kadar uzanan bu eşsiz koleksiyon; tarımsal inovasyonun, geleneklerin ve kültürlerarası bilgi paylaşımının güçlü hikayesini anlatıyor. Gıda güvencesi sağlanmış bir dünya için geçmişin kadim tecrübesiyle geleceği inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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