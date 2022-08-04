Tanımadığı kişilerden 'Taşıyıcı annelik' teklifi alan fenomen bir çılgınlığa imza attı

Instagram'da 400 bin takipçisi bulunan Samantha Mathews isimli kadın Instagram üzerinden bir çiftin kendisine taşıyıcı annelik teklif etmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Hiç tanımadığı kişilerden böyle ilginç bir teklifin gelmesine anlam veremeyen kadın, daha sonra çifte yardım etmeye karar verdi ve teklifi kabul etti.

Mynet'te yer alan haberde Mathews çift için sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdikten birkaç gün sonra yaptığı açıklamada "Kocam ve ben her zaman maceraya hazırız. Ve bu ödüllendirici bir maceraydı" diye açıkladı. İlk kez taşıyıcı annelik yapan genç kadına, çift tarafından yaklaşık 40.000 dolar ödendi.

Genç kadın milyonlarca beğeni alan bir Tiktok gönderisinde "Hamileliği sevdiğim ve garip bir şekilde emeği sevdiğim için, 'Bunu başka biri için yapalım' diye karar verdim" diyerek neden bunu yapmak istediğini anlattı.

Ailenin ona ulaşmasının nedeni, daha önce taşıyıcı annelik yapacağına dair bir gönderi paylaşmış olmasıydı. Ancak çiftin doğal yolla bebek sahibi olması üzerine bu hiç gerçekleşmemişti.

Tek seferde başarılı bir şekilde gerçekleşen embriyo naklinin ardından, sağlıklı bir gebelik geçiren Mathews, bebeği sağlıkla dünyaya getirdi. Doğumun ertesi gününe kadar bebekle hiçbir şekilde temas etmedi ve biyolojik anneyle birbirlerine alışmaları için onlara fırsat verdi.