'Tağut Olan Laiklik Akıl ve Bilim Dışı Bir Hurafedir'

Makalemizin başlığı "Laiklik Hadi Din Düşmanlığı Değil, Dinsizlik de mi Değil" şeklindeidi. Bizde olguların kendisi değil, dile getirilmesi yadırganır olduğu için başlığı hafifletmek istedik. Ama bu durum gerçeği değiştirmez.

AKILYÜKÜMLÜLÜK SEBEBİ VE İSLAM'I ANLAMANIN ARACIDIR

"Aklı olmayanın dini yükümlülüğü olmayacağı için" akıllılık İslam'a muhatap olmanın olmazsa olmazıdır.

İslam da yasalarını Allah'ın akıllı insanlar için koyduğu dünya ve ahiret hayatını kuşatan bir hayat düzenidir.

Yönetim açısından bakılarak İslam'ı imanlı, erdemli ve liyakatli insanların Kur'an-Sünnet, ortak akıl ve ilmi veriler çizgisinde yönetimde bulunacakları, muhteşem bir yapı olarak da tarif edilebilir. (Tevbe 71; Nisa 68…)

Akıl, yükümlü olmanın ve İslam'ı anlamanın da ön şartı olmakla birlikte işlevselliği, İslam ile ayarlı oluşuna bağlıdır. (En'âm 106…)

LAİKLİĞİN TANIMI

Laiklik, genel kabul geren şekliyle şöylece de tarif edilmektedir:

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.

İslam aklı ve bilimi dışlıyormuş gibi böylesi bir tanımla akla ve bilime dayandırılmak istenen laiklik insanlar için aklî de,bilimsel de olamaz.

HANGİ AKIL VE BİLİM?

Kaynağınız akıl mı? Peki hangi aklı ölçü alacaksınız? Çiftçi aklını mı sanayici aklını mı, hukukçu aklını mı mühendis aklını mı, ateist aklını mı deist aklını mı?

İslam vahyi ile yönlendirilmedikçe dayanılabilecek sabit bir akıl yok.

Bilime gelince… Bilim, yapısı gereği son sözü söyle(ye)mez, sonuçları laboratuvar bulgularınagöre değişir.

Bu sebeple akıl gibi bilme de dayanamazsınız.

Akla ve bilime dayandırılamayacak olan laiklik yalnızca hurafe bir inançtır.

İslam'ı ve Laikliği kafamıza göre tanımlayıp dinsizliğe meşruiyet zemini hazırlamamalıyız.

LAİKLİK DİNSİZLİKTİR

İslam, şerîat olarak devlet düzeni ve hukuk kuralları olarak da tanımlanabileceğine göre laiklik, bazıları tarafından din düşmanlığı olarak görül(e)mese de özellikle yönetim açısındanİslam'ı dışlamaanlamına dinsizliktir. Üstelik akıl ve bilim dışılıktır.

Bizde yönetim planında uygulanagelen baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici anlamına jakoben laikliğin din düşmanlığı olduğunda ise hiç şüphe yoktur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Laiklik zaten "La dinilik/dinsizlik" şeklinde doğru olarak tanımlanmıştır. Ne var ki laiklik günümüzde de açıkça "Dinsizlik" ifadesine yer vermeksizin de dinsizlik anlamına kullanılmaktadır. Bir önek üzerinden görelim:

… Türk aydınlanması olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde laiklik salt hukuksal alanda din ve siyasetin birbirinden ayrılması olarak algılanmamış, sosyal alanda köklü bir ideolojik yenileşme amaçlanmış ve toplum hayatına yön vermede dini düşünce vicdanlara itilerek bilimsel düşünceyi esas alan bir toplum projesine öncelik verilmiştir. Türk Devrimi, terimin Hıristiyan anlamında bir reformasyon öngörmemekteydi, çünkü bu devrim her şeyden önce dinsel bir hareket değil, siyasal bir devrimdi. Bu bağlamda Türk Devrimi, akıldışı inanç ve dogmalara açık olmayan dünyevi ve laik bir olguydu. (Laiklik İlkesine Tarihsel Bir Bakış Dr. Osman Korkut Kanadoğlu)

İKİ YÜZLÜLÜK

İki yüzlülüğe alıştırıldığımız için doğruların söylenmesine hazımsızlık dönemimizde de devam ediyor. Oysa ki işsiz, dilsiz, yüreksiz, düzensiz ve ülkesizgibi kelimeler de görüldüğü üzere "…siz" eki "yokluk ve bulunmama" anlamlarına gelir. Buradan hareketle dinsizlik dinin yokluğu ve bulunmadığı anlamına gelir ki laikliği dinsizlik olarak nitelemekte yadırganacak bir durum yoktur.

LAİKLİKTEN ANLAŞILAN NEDİR?

"Türkiye laiktir laik kalacak" diyenler ülkemizin örneğin eğitim, hukuk ve ekonomik sisteminin maddeci temellerine dayandığını bilmiyorlar mı?

Ak Partisi iktidarında bile laikliğin evrensel hukuk ilkeleri ve demokratik talepler doğrultusunda yapılandırılması için atılım yapılmadığı bilincinde değiller mi?

Kişilerin özel hayatlarında yaşadıkları inançları ve yaşam ölçülerinin görülür olmasına dahi tahammülü olmayan insanlar için laiklik dinsizlik değil de nedir? Laiklik bir diğer anlatımla insanın insan tarafından sömürülmesine alan açmak değil midir?

Daha da basitleştirmek istersek laiklik Allah'a ve Kur'ân yasalarına yer vermeyen ve karşı çıkan bir yaşam;içki, kumar, üryanlık, zina ve eşcinsellik serbestisi; faiz egemenliği; örtülü gerekçelerle sömürücü kişi ve kurumlar için yasa çıkarma özgürlüğü; tüm kutsalları ret, muhaliflerini dışlama ve ötekileştirip ezme…yani dinsizlik değil mi?

Dinsizliği diretenlerin dine düşman olması da doğal. Laiklikle doğrudan bir bağlantısı olmadığı için yalnızca bir seçim yöntemi olarak onayladığımız Cumhuriyet ile sömürülen yakın tarih dönemi bunun örnekleri ile doludur.

BU, BÖYLE GELDİ DİYE BÖYLE GİDEMEZ

Yeni Anayasa çalışmalarında değil AK Parti, CHP de İslam'ı ve tarihimizi içselleştirmeye mecburdur. Akıl da, bilim de ve hatalar toplamı olan tecrübe de bunu gerektirir.

Kur'ânî kavramları kullanırsak kâfirler var oldu ve olacaktır. Ama İslam'ışerîatinden soyutlayarak laikliğe payanda kılan, üstelik onu da sömüren bizden cahil ve bilinçsizleri, daha açık bir anlatımla diyaneti, ilahiyatları, tarikatları ve AK Partisi dahil muhafazakâr siyasileri temsilcimiz kılmaya veya görmeyemecbur değiliz. Böyle biline.

Ali Rıza Demircan