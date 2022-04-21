İsrail savaş uçakları Gazze'de ait iki noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.

"KİMYEVİ HAM MADDELERİ VURDUK"

Yer altındaki askeri mevki ve merkezi bir binaya bağlayan tünelin bombalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu merkezi binada roket motoru üretiminde kullanılan kimyevi ham maddelerin bulunduğu ifade edildi. İsrail ordusu açıklamasında, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki roket mermisi üretimine belirgin bir darbe indirdiğine yer verdi.

YARALI YA DA ÖLÜ BİLGİSİ HENÜZ YOK

Gazze'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki İsa el-Batran ile güneydeki Ubeyde semtlerindeki noktaları hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı ya da yetkili makamlardan saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

4 ROKET ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ikinci kez siren seslerinin geldiği belirtilirken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den atılan 4 roketi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.