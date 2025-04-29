Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, İstifa Edeceğini Açıkladı

İSRAİL İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, 15 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

İsrail medyasındaki habere göre, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Şin-Bet'in merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, teşkilatın direktörü olarak 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Bar, profesyonel hayatında her kararını İsrail'i düşünerek aldığını belirterek, görevinden 15 Haziran'da istifa edeceğini kaydetti.