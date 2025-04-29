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Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, İstifa Edeceğini Açıkladı

Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, İstifa Edeceğini Açıkladı
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, 15 Haziran'da istifa edeceğini duyurdu. Bar, istifasının nedenini 7 Ekim'deki başarısızlık olarak açıkladı.

İSRAİL İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, 15 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

İsrail medyasındaki habere göre, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Şin-Bet'in merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, teşkilatın direktörü olarak 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Bar, profesyonel hayatında her kararını İsrail'i düşünerek aldığını belirterek, görevinden 15 Haziran'da istifa edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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