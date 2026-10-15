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SANA, Reyhanlı sanığı Mihraç Ural'ın sınırdan kaçarken yakalandığını duyurdu

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SANA, Reyhanlı sanığı Mihraç Ural'ın sınırdan kaçarken yakalandığını duyurdu
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SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Ajansa göre Suriye Genel İstihbarat Servisi, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ı yakaladı; Ural, 52 kişinin öldüğü 2013 Reyhanlı saldırısının sanıkları arasındaydı.

(ANKARA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkiye'de 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının sanıkları arasında yer alan ve Suriye'deki 2013 Banyas katliamının başlıca sorumlusu olmakla suçlanan Mihraç Ural'ın sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

SANA'nın haberine göre; Suriye Genel İstihbarat Servisi, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Ajans, Ural'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad yönetimine bağlı güçlerin yanında yer alan silahlı bir milis grubu kurduğunu ve bu grubun farklı bölgelerde sivillere yönelik katliamlara karıştığını bildirdi.

SANA, bunların arasında Banyas'taki el-Beyda ve Ras el-Nabaa katliamlarının da bulunduğunu belirtti. Ajansın Suriye İnsan Hakları Ağı'na (SNHR) dayandırdığı verilere göre, el-Beyda'da 36'sı çocuk ve 28'i kadın olmak üzere 264 sivil, Ras el-Nabaa'da ise 56'sı çocuk ve 43'ü kadın olmak üzere 195 sivil öldürüldü.

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Ural aynı zamanda, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği çifte bombalı saldırının sanıkları arasında yer alıyor.

Suriye güvenlik güçleri, 4 Ekim'de de Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi'yi yakalamıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Trablusi'nin Ural'ın liderliğindeki ve "Suriye Direnişi" ismiyle bilinen milis grubunda yer aldığını ve Esad yönetimine bağlı güçlerle birlikte Banyas ve el-Beyda'daki saldırılara katıldığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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