Rusya, Tahıl Anlaşması'ndan Ayrılmasının Ardından Ukrayna'ya Saldırılarını Arttırdı

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporuna göre, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan ayrılmasının ardından Odesa ve diğer güney bölgelerine saldırılarının arttığı belirtiliyor. Saldırılar sonucunda Odesa'nın güneyindeki Chornomorsk Limanı'ndaki tahıl siloları ve tarihi şehir merkezi hasar gördü.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nın yürürlükte olduğu tarihlerde genel olarak Ukrayna'nın güney limanlarındaki sivil altyapıya saldırmaktan kaçındığı ancak anlaşmadan ayrılmasının ardından Odesa ve diğer güney bölgelerine saldırılarının arttığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan günlük istihbarat raporunda, Rusya'nın, Tahıl Anlaşması'ndan ayrılmasının ardından Odesa'ya ve Ukrayna'nın güneyindeki diğer bölgelere saldırılarının arttığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda Odesa'nın güneyindeki Chornomorsk Limanı'ndaki birkaç tahıl silosu ve tarihi şehir merkezinin de hasar aldığı belirtilen açıklamada, dün Rusya'nın, Romanya sınırına yaklaşık 200 metre mesafedeki Danube Nehri üzerindeki rıhtımlara tek yönlü drone saldırılarını genişlettiği ifade edildi.