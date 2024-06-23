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Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde sinagog ve kiliselere düzenlenen silahlı saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi. 12 polisin de yaralandığı saldırılarda, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

6 POLİS VE 1 PAPAZ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganların Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6'sının hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi. 1 papazın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler:

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya

Dağıstan Rusya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Haksızsam Söyle:

Dağıstan ülke değil mi?

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