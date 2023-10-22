Rusya'nın Avangard Füzesi Yeniden Aktif Edildi

Rusya, ses hızından 27 kat daha hızlı olan Avangard Füzesi'ni tekrar aktif hale getirdi. Bu ölümcül füze sistemi, hiçbir hava savunma sistemi tarafından yakalanamıyor.

Rusya Ukrayna savaşı ile tüm dünyada başlayan krize İsrail Filistin savaşı da eklendi. Bu olumsuz ortam tüm ülkelere güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik adımlara iterken her geçen gün savaşların dozları da bir ölçek daha artıyor. Bu kapsamda Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Ölümcül olarak bilinen ve ses hızından tam 27 kat daha hızlı giden füze sistemi yeniden aktif edildi. İşte Rusya'nın Avangard Füzesi ve detayları…

Sesten 27 kat daha hızlı, hiçbir hava savunma sistemi onu yakalayamaz! İşte Avangard Füzesi!

Rusya tarafından 20 Ekim tarihinde yayınlanan bildiriye göre ölümcül olarak adlandırılan Yeraltı Hipersonik Avangard Füze Sistemi hükümet tarafından aktif hale getirildi. Rus Devlet Ajansı tarafından yapılan haberlere göre bahsi geçen füze ses hızından yaklaşık 27 kat daha hızlı şekilde yol alıyor. Kulağa imkansız gibi gelen bu füze sistemi bir yer altı rampasından ateşleniyor.

Moskova tarafından belirtilenlere göre sesten 27 kat daha hızlı giden bu füze saatte yaklaşık 32 bin kilometre hız ile gidiyor. Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğunu göz önüne aldığımızda iddialara göre füze 3 dakikadan daha kısa bir sürede dünyanın çevresini dönüyor. Böyle bir füzeyi de şu anda dünya üzerinde yakalayabilecek herhangi bir hava savunma sistemi yok.

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Bahsi geçen bilgilere ek olarak açık kaynaklardaki bilgiler ise füzenin sahip olduğu havada süzülme cihazından bahsediyor. Bu cihaz füzenin bulunduğu atmosfer katmanına göre hareket ediyor ve bahsi geçen ses hızının 27 kat üstündeki hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sistem sayesinde füze maksimum hızlarda bile manevra kabiliyeti sergileyebiliyor.

Konuyla ilgili gelen bilgiler kulağa inanılmaz gelse de Moskova tarafından aktarılanlar ve bilinen bu şekilde. Son olarak yine Moskova tarafından bildirilenlere göre füze ateşlendikten sonra yüzey alanı 1600 ile 2 bin derece arasında değişen bir sıcaklığa sahip şekilde hedefine ilerliyor.