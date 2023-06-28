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Rusya, Kramatorsk kentini vurdu: 8 ölü, 56 yaralı

Rusya, Kramatorsk kentini vurdu: 8 ölü, 56 yaralı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

p> Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentini vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında restoran ve alışveriş merkezinin hedef olduğu duyuruldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Enkazdan 8 kişinin (ikisi 2008 ve biri 2011 doğumlu olmak üzere 3 çocuk dahil) cesedi çıkarılmıştır. 56 kişi yaralanmıştır" denildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Rus teröristler Kramatorsk'u da acımasızca bombaladı. Maalesef ölü ve yaralılar var. Yardım sağlanıyor. Rusya, yaptığı her şeyin sonucunda tek bir şeyi hak ediyor. Yenilgiyi ve tüm Rus katil ve teröristlere karşı adil ve yasal bir mahkemeyi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kramatorsk Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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